«Редкостный фрик»: Медведев высказался о расплакавшемся главе Мюнхенской конференции

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал главу Мюнхенской конференции Кристофа Хойсгена «редкостным фриком». Так он в соцсети X прокомментировал видео с церемонии закрытия мероприятия, на котором немецкий политик расплакался.

«Редкостный фрик», — говорится в публикации зампреда Совета безопасности России.

В оригинале поста Медведев назвал Хойсгена английским словом freak. В переводе на русский язык оно звучит как «чудак», «сумасшедший» или «ненормальный».

С 14 по 16 февраля в Германии проходила 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. Кристоф Хойсген расплакался, выступая с итоговой речью на закрытии мероприятия.

Главу Мюнхенской конференции за слезы также высмеял Илон Маск. Миллиардер назвал немецкого политика «жалким».

Ранее на Западе назвали Мюнхенскую конференцию кошмарным сном для Европы.