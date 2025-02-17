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Председатель Мюнхенской конференции не сдержал слез в ходе своего выступления

Председатель Мюнхенской конференции Хойсген расплакался во время выступления
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IMAGO/Christian-Ditsch.de/Global Look Press

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген не смог сдержать слез во время закрытия мероприятия. Запись этого момента была размещена на YouTube-канале газеты The Express Tribune.

Он подчеркнул, что конференция изначально задумывалась как трансатлантическая.

«После выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса в пятницу, нам следует с опасением относиться к тому, что наша общая ценностная база может уже не быть такой единой», — отметил Хойсген.

Глава конференции выразил благодарность европейским лидерам за их реакцию на слова американского политика.

С 14 по 16 февраля в Германии проходила 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. Американскую делегацию возглавлял вице-президент США Джей Ди Вэнс. В первый же день конференции он заявил, что возникший в Евросоюзе кризис стал следствием его же действий. По его словам, в отношении Европы его больше всего беспокоит ее отступление «от некоторых из ее самых фундаментальных ценностей, ценностей, разделяемых с США». Политик раскритиковал власти ЕС и призвал президента Украины Владимира Зеленского начать мирные переговоры.

Ранее в Германии обвинили администрацию Трампа в атаке на европейские ценности.

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