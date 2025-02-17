Медведчук заявил, что Украина стала для Трампа «нерентабельным активом»

Президент США Дональд Трамп считает Украину «нерентабельным активом», с которым необходимо разобраться. Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей статье на портале «Смотрим.ру».

«Желание [Трампа] разобраться с нерентабельным активом, коим является Украина Зеленского, является естественным и закономерным», — отметил он.

Медведчук обратил внимание на то, что глава Белого дома хочет быстрее урегулировать конфликт «выгодной для себя сделкой», поскольку США не могут «давать сотни миллиардов на войну, которая находится по другую сторону земного шара».

В феврале Трамп предложил Украине сделку, в рамках которой она должна была предоставить США доступ к 50% своих запасов редкоземельных металлов. Эти металлы включают 17 элементов, таких как скандий, иттрий, лантан и другие. В обмен на это США обещали гарантии безопасности для Украины.

Позднее Трамп уточнил, что предполагаемый объем сделки составляет $500 млрд. Белый дом разъяснил, что такая договоренность должна компенсировать расходы Вашингтона на помощь Киеву. В итоге Зеленский отказался подписывать договор по ископаемым, и Украина предложила США свои условия для соглашения о добыче полезных ископаемых.

Ранее политолог заявил, что США не смогут добывать ресурсы на Украине без согласия России.