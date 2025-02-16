Песков заявил, что отношения между США и Украиной можно описать схемой «хозяин — слуга»

Россия всегда рассматривала Украину, как равноправного партнера, тогда как США сделали из нее слугу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, выдержки из которой опубликованы в его Telegram-канале.

«Сейчас [между США и Украиной] речь идет об отношении «хозяин — слуга». И это все объясняет. Это причем даже не вассал, это именно слуга. Причем плохой слуга», — сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что в 2010 году Россия и Украина заключили Харьковские соглашения, которые продлевали срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе до 2042 года. Песков отметил, что это был договор двух «братских, союзнических государств», а все переговоры велись на основе равноправия и взаимного уважения.

Также в интервью Зарубину Песков заявил, что российская сторона во время будущих переговоров по украинскому вопросу будет учитывать дефицит суверенитета Украины и ее нежелание «отвечать за слова». Также представитель Кремля отметил, что РФ будет принимать во внимание прежний обман со стороны западных государств при формировании позиции на будущих переговорах.

Ранее Песков назвал «кривляниями» поведение Зеленского во время минских переговоров.