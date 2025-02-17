В МИД России допустили слезы НАТО в ответ на слова Лаврова

НАТО может отреагировать слезами на позицию РФ по территориальным уступкам в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом с иронией написала представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«И где-то зарыдал еще один натовский член Мюнхенской конференции», — отметила дипломат, напомнив о слезах главы Мюнхенской конференции Кристофа Хойсгена во время его выступления.

Так же Захарова прокомментировала слова главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что о территориальных уступках Киеву не может быть речи.

17 февраля Лавров заявил, что не может быть и речи о возможности территориальных уступок Украине со стороны РФ в процессе урегулирования.

Кроме того, Лавров заявил, что у Европы были шансы принять участие в урегулировании конфликта на Украине. По словам главы МИД РФ, компромиссы по украинскому конфликту достигались не раз, и всегда благодаря российской стороне.

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