Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД России допустили слезы НАТО в ответ на слова Лаврова

Захарова: НАТО слезами отреагирует на позицию России по территориальным уступкам
close
Пелагия Тихонова/РИА Новости

НАТО может отреагировать слезами на позицию РФ по территориальным уступкам в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом с иронией написала представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«И где-то зарыдал еще один натовский член Мюнхенской конференции», — отметила дипломат, напомнив о слезах главы Мюнхенской конференции Кристофа Хойсгена во время его выступления.

Так же Захарова прокомментировала слова главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что о территориальных уступках Киеву не может быть речи.

17 февраля Лавров заявил, что не может быть и речи о возможности территориальных уступок Украине со стороны РФ в процессе урегулирования.

Кроме того, Лавров заявил, что у Европы были шансы принять участие в урегулировании конфликта на Украине. По словам главы МИД РФ, компромиссы по украинскому конфликту достигались не раз, и всегда благодаря российской стороне.

Ранее в США раскрыли роль Саудовской Аравии в переговорах Москвы и Вашингтона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами