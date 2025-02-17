Нетаньяху заявил о поддержке плана Трампа по созданию «другой Газы»

Нетаньяху сообщил, что Израиль поддерживает план Трампа по созданию другой Газы

Израиль поддерживает план президента США Дональда Трампа по созданию «другой Газы». Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пишет РИА Новости.

«Я привержен плану президента США Дональда Трампа по созданию другой Газы», — подчеркнул он.

5 февраля Трамп объявил о намерении взять под контроль сектор Газа после переселения оттуда палестинцев в соседние страны. На пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху американский лидер дал обещание, что США будут нести ответственность за восстановление региона и создание рабочих мест, а также за устранение угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и другого оружия.

Позже Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты будут управлять сектором Газа «очень правильно» и не собираются его покупать. По мнению американского лидера, в Иордании и Египте найдутся участки земли, где будут жить палестинцы.

Планы главы Белого дома вызвали осуждение со стороны арабских лидеров и ХАМАС, которые назвали предложения Трампа «изгнанием». Нетаньяху в свою очередь, поддержав президента США, указал, что американский президент «думает нестандартно и предлагает свежие идеи».

Ранее ООН выступила против насильственного перемещения палестинцев из Газы.