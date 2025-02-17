В США рассказали о причинах, ослабивших позиции Запада на переговорах Вашингтона и Москвы

Позиции западных стран на предстоящих переговорах России и США в Саудовской Аравии оказались «серьезно ослаблены» на фоне отсутствия на встрече представителей Украины и отказа президента США Дональда Трампа от координации с Европой. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Отказ Трампа от жесткой координации предыдущей администрации [США] с Европой по Украине и отсутствие представителей Киева на переговорах в Саудовской Аравии, по-видимому, серьезно ослабили позицию Запада на переговорах. Европейские чиновники, вероятно, будут гораздо более благосклонны к взглядам Украины, чем Трамп, — и поэтому, если они будут отсутствовать на каких-либо полномасштабных переговорах, позиция [президента Украины Владимира] Зеленского может быть серьезно ослаблена», — говорится в сообщении.

Помощники Трампа, сделав ряд противоречивых заявлений во время визитов в Европу, усилили опасения, что американский президент согласится на любую сделку с президентом РФ Владимиром Путиным даже если она будет плохой для Украины и Европы, отмечает CNN.

17 февраля помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров отправятся в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для диалога с представителями США.

Встреча состоится во вторник. Она будет посвящена подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встреч президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

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