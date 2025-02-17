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Политолог ответил, зачем нужен визит Зеленского в Саудовскую Аравию

Политолог Скачко: визит Зеленского в Саудовскую Аравию смягчит позицию Европы
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Sven Hoppe/Pool/Reuters

США разрешили украинской стороне присутствовать на полях переговоров с Россией в Саудовской Аравии, чтобы смягчить позицию Европы по урегулированию конфликта на Украине. Об этом газете «Взгляд» рассказал политолог Владимир Скачко, комментируя подготовку визита президента Украины Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию.

По его словам, американская делегация может пообщаться с представителями Украины после встречи с российской стороной и рассказать о решениях в переговорных позициях, касающихся Киева.

«При этом сам Зеленский будто бы не в полной мере понимает, что его присутствие в Саудовской Аравии, где проходит встреча не президентского уровня, означает согласие с его нелегитимностью. То есть фактически он участвует просто как член украинской делегации, а не глава государства», — добавил Скачко.

Накануне министр экономики республики Юлия Свириденко сообщила, что украинская правительственная делегация начала работу в Саудовской Аравии, готовится визит Владимира Зеленского. Она подчеркнула, что рабочий визит украинской правительственной делегации начался со встречи с почти сотней местных предпринимателей.

Ранее политолог спрогнозировал итог переговоров России и США в Саудовской Аравии.

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