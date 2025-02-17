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Аналитик объяснил выбор делегации от России для участия в переговорах с США

Аналитик Станкевич: представители РФ едут на установочные переговоры с США
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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Российская делегация для встречи с представителями США в Саудовской Аравии состоит из опытных, компетентных переговорщиков, которые при необходимости смогут решить возникающие вопросы. Им предстоит участие в «установочной» встрече, которая сформирует всю дальнейшую повестку, заявил 360.ru аналитик Сергей Станкевич.

Напомним, в Кремле подтверждали, что в переговорах примут участие главный советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков и глава МИД РФ Сергей Лавров. Также агентство Bloomberg сообщало, что в состав делегации может войти глава СВР Сергей Нарышкин.

По мнению аналитика, от этой первой за долгие годы очной встречи будет зависеть повестка дальнейшего взаимодействия сторон и главные пункты, по которым они будут двигаться. Выбор российских делегатов, в том числе, объясняется тем, что во время разговора могут появиться важные вопросы, которые потребуют квалифицированного опыта. Российская команда сформирована с целью оперативно разрешить любые подобные нюансы, считает Станкевич.

«Видимо, это означает, что первая встреча рассматривается как прорывная, и, как говорят специалисты, установочная», — заключил эксперт.

С американской стороны в Эр-Рияд прибыл госсекретарь США Марко Рубио, также с ним будут советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Белого дома на Ближнем Востоке Стив Виткофф.

Ранее Песков прокомментировал темы для переговоров по Украине.

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