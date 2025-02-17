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Песков прокомментировал темы для переговоров по Украине

Песков заявил, что тема Ближнего Востока может обсуждаться в Саудовской Аравии
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Павел Бедняков/РИА Новости

Тема Ближнего Востока может обсуждаться на российско-американских переговорах в Саудовской Аравии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Если как-то будет затрагиваться эта тема, то, конечно, наши представители будут готовы обсуждать и эту тему тоже», — заявил Песков.

На фоне подготовки к будущим переговорам профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай», политолог Станислав Ткаченко заявил, что итогом встречи российской и американской делегаций в Саудовской Аравии по Украине может стать сверка позиций перед следующим раундом переговоров.

Американский телеканал CNN со ссылкой на источники ранее сообщил, что Саудовская Аравия выступит в роли посредника на предстоящих переговорах России и США. По информации канала, встреча американской и российской делегаций состоится 18 февраля. Дипломатическую группу Саудовской Аравии возглавит советник по национальной безопасности королевства. США на встрече будут представлять госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Ранее в США раскрыли роль Саудовской Аравии в переговорах Москвы и Вашингтона.

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Переговоры о мире на Украине
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