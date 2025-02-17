Госсекретарь США Рубио прибыл в Саудовскую Аравию

Reuters: Рубио прибыл в Саудовскую Аравию перед ожидаемыми переговорами с РФ

Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Саудовскую Аравию перед ожидаемыми переговорами с российской стороной, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

«Рубио, который говорил по телефону со своим российским коллегой, министром иностранных дел Сергеем Лавровым в субботу, встретится с российскими официальными лицами в Саудовской Аравии вместе с советником Трампа по национальной безопасности Майком Уолтцем и спецпредставителем Белого дома на Ближнем Востоке Стивом Виткоффом», — говорится в публикации.

Не сообщается, кто будет участвовать во встрече с российской стороны.

По информации издания, переговоры состоятся 18 февраля в Эр-Рияде.

12 февраля Трамп и президент России Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил американского политика в Москву

Ранее в США раскрыли роль Саудовской Аравии в переговорах Москвы и Вашингтона.