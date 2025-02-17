Во Франции указали на разрыв в отношениях ЕС и США, требующий инвестиций

Мюнхенская конференция по безопасности показала исторический разрыв в отношениях Евросоюза (ЕС) и США, который требует больше инвестиций в оборону Европы, в том числе с использованием замороженных российских активов. Об этом пишет газета Le Monde.

«‎Еще до битвы за таможенные пошлины шторм президента США Дональда Трампа пронесся по Старому континенту, и ущерб оказался значительным», — говорится в публикации.

Газета пишет, что Европа оказалась в ловушке в вопросе безопасности от союзника, который показывает себя, скорее, врагом, а не другом, и осознала недостаточность вложений в оборону. В оборону стран Европы нужно вложить замороженные российские активы, уточняет издание. По данным французской газеты, на сегодняшний день из них используют только проценты для финансирования украинского государства.

14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал Европу за миграционную политику.

В ходе своего выступления Вэнс также заявил, что Россия и Китай не являются главными угрозами для Европы. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не помогут Европе, если европейские политики боятся собственных избирателей.

Ранее Вэнс усомнился в устойчивости европейской демократии после отмены выборов в Румынии.