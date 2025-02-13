Бербок удивилась разговору Путина и Трампа

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок назвала «совершенно неожиданным» разговор президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. В эфире Deutschlandfunk она подчеркнула, что администрация Трампа «именно так и работает».

На фоне беседы двух лидеров Бербок призвала к надежным гарантиям безопасности для Украины, чтобы мир был обеспечен в долгосрочной перспективе.

«Если произойдет то, что произошло в 2014 году, это не мир, а подготовка к еще более жестокому наступлению. Вот почему нам нужны работающие гарантии безопасности», — сказала Бербок.

Она также заявила о необходимости «находиться в постоянном контакте со всеми участниками процесса».

12 февраля Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа.

Президенты согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование кризиса может быть достигнуто путем переговоров. При этом российский лидер выступил за «устранение первопричин конфликта» и поддержал тезис американского коллеги, что для США и России пришло время работать вместе.

Ранее генсек НАТО объяснил необходимость поддержки Украины.