На Западе заявили, что страны ЕС хотят укрепить переговорные позиции Украины

На экстренном саммите в Париже, который пройдет 17 февраля, лидеры стран Европы обсудят меры поддержки Украины и укрепления ее переговорной позиции. Об этом пишет Financial Times.

«Все, что Европа должна сделать, — это дать Украине как можно больше, чтобы она могла сказать «нет» вещам, которые ей навязывают США и Россия», — приводит газета слова источника.

Отмечается, что главной темой обсуждения станет размещение войск по линии разграничения после объявления режима прекращения огня. Обсуждаются и альтернативные варианты поддержания гарантий безопасности Украины, поскольку к идее разместить миротворцев с настороженностью отнеслись в Германии, передает источник.

Как сообщало издание Economist, чиновники в США предлагают в случае урегулирования конфликта на Украине отправить в республику иностранные миротворческие силы, в том числе из неевропейских стран. Речь идет в том числе о контингенте из Китая, а также из Бразилии.

Ранее в Китае заявили, что Европа оказалась «на обочине» разрешения конфликта на Украине.