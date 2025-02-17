Сербия выразила готовность принять переговоры по Украине

Сербия готова принять переговоры по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил сербский министр иностранных дел Марко Джурич по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве, передает РИА Новости.

Белград выступает за мирное решение всех конфликтов, подчеркнул министр.

«Президент Вучич предложил, а я повторил это на сегодняшних консультациях, что Сербия готова принять у себя делегации для всех возможных переговоров для разрешения кризиса на Украине», — сказал глава МИД республики.

Он также выразил надежду на скорейшее наступление мира в Европе.

17 февраля помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров отправятся в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для диалога с представителями США. Встреча будет посвящена подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встреч президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее в Кремле рассказали, почему переговоры между РФ и США пройдут в Саудовской Аравии.