Вучич передал Путину благодарность за позицию насчет Косово

Глава МИД Сербии Марко Джурич передал благодарность лидера страны Александра Вучича президенту РФ Владимиру Путину за поддержку территориальной целостности и суверенитета республики. Об этом Джурич сообщил на открытии переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, главу МИД Сербии цитирует ТАСС.

«Я хочу поблагодарить вас лично и хочу передать благодарность нашего президента Александара Вучича президенту Российской Федерации Владимиру Путину, всему руководству Российской Федерации за вашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии, когда речь идет о Косово и Метохии», — сказал Джурич.

Глава сербского министерства иностранных дел также выразил благодарность российским коллегам за постоянную поддержку, статус Сербии в международных организациях.

15 февраля президент Сербии заявил, что в случае достижения мира на Украине Трамп приедет в Москву на парад Победы 9 Мая. Он добавил, что сам планирует присутствовать на мероприятии.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что Путин будет рад, если лидеры государств, включая лидера США Дональда Трампа, посетят Москву на 9 Мая. По его словам, этот праздник очень важен для страны и российские власти будут рады приветствовать мировых лидеров, которые захотят разделить этот момент.

Ранее в Кремле рассказали, кого Путин будет рад принять в Москве в День Победы.