Бывший генсек НАТО пристыдил Трампа за общение с Путиным

Расмуссен: позорно, что Трамп ведет переговоры с Путиным и игнорирует Европу

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен счел позорными действия президента США Дональда Трампа, когда он ведет прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, игнорируя «достижения Европы». Его слова приводит газета Tagesspiegel.

«Меня смущает, что Европа тоже просит занять место за столом переговоров. Потому что финансовая помощь европейцев Украине выше, чем у США. А что касается военной поддержки, то это примерно половина-половина. То, что Трамп затем ведет переговоры напрямую с Путиным и игнорирует достижения Европы, является позором», — посетовал Расмуссен.

По его словам, такое развитие событий связано с тем, что страны континента не вкладывают достаточного денег в собственную оборону. Европа, открыто выступив против Трампа, теперь расплачивается, указал экс-генсек НАТО.

До этого Associated Press писал, что подход президента Дональда Трампа к завершению конфликта на Украине вызвал в европейских столицах и Киеве опасения, что Вашингтон в значительной степени отодвинет их на второй план на фоне потенциальных прямых переговоров России и США.

Ранее в Китае заявили, что Европа оказалась «на обочине» разрешения конфликта на Украине.