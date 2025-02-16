СМИ получили список вопросов США к ЕС по поводу урегулирования на Украине

Reuters опубликовал вопросы США к ЕС по урегулированию на Украине

В распоряжении Reuters оказался список вопросов по поводу урегулирования конфликта на Украине, который США направили в страны ЕС.

Как отмечается в материале, в направленном обращении Вашингтон также поинтересовался, что нужно Европе, чтобы внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности для Украины.

По данным Reuters, США направили государствам — членам ЕС следующие вопросы:

Какие требования к поддержке со стороны США, если таковые имеются, ваше правительство считает необходимыми для участия в этих соглашениях по безопасности?

В частности, какие краткосрочные и долгосрочные ресурсы, по вашему мнению, потребуются от США?

Какие европейские и/или третьи страны могут или будут участвовать в соглашении, и готовы ли страны направить войска на Украину в рамках мирного урегулирования?

Если в рамках мирного урегулирования на Украину будут направлены вооруженные силы третьей страны, каков, по вашему мнению, необходимый размер таких сил под руководством стран Европы?

Как и где эти силы будут размещены и на какой срок?

Какие действия США, союзники и партнеры должны быть готовы предпринять в случае нападения России на эти силы?

Какие дополнительные возможности, оборудование и варианты поддержания техобслуживания ваше правительство готово предоставить Украине, чтобы улучшить ее позиции на переговорах и усилить давление на Россию?

Как заявили источники в двух европейских странах, в ЕС все еще обсуждают, как отреагировать на вопросы США. Некоторые считают, что это должен быть коллективный ответ. Часть европейских лидеров, включая британского премьера и канцлера Германии, намерены обсудить это на экстренном саммите в понедельник.

До этого МИД Франции подтвердил, что Париж проведет саммит ЕС по безопасности 17 февраля. Глава министерства Жан-Ноэль Барро сообщил, что президент Эммануэль Макрон соберет глав государств и правительств для обсуждения важных вопросов безопасности Европы. Дипломат отметил, что «в этом нет ничего драматического», поскольку «подобные контакты происходят регулярно». Он не стал называть участников саммита, подчеркнув, что «мероприятие еще готовится».

Ранее президент Финляндии заявил, что украинцы будут «европейцами, а не россиянами».