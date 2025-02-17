В МИД РФ прокомментировали выступления лидеров стран ЕС на Мюнхенской конференции

Лавров: выступления лидеров ЕС в Мюнхене были агрессивными по отношению к РФ

Выступления лидеров Европейского союза на Мюнхенской конференции по безопасности были агрессивными по отношению к России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

По словам главы МИД РФ, в настоящий момент на ситуацию в мире все больше и больше пытаются влиять те силы, которых действующий ход истории не устраивает.

«Мы в этом убедились в очередной раз. Недавно на Мюнхенской конференции, где выступления европейских лидеров были на редкость агрессивными», — сказал Лавров.

С 14 по 16 февраля в Германии проходила 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. Одной из ключевых тем стал конфликт на Украине. За несколько дней до конференции президент США Дональд Трамп провел первый официальный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Главы государств обсудили ряд вопросов, включая украинский кризис и пути его решения.

Американскую делегацию в Мюнхене возглавил вице-президент Джей Ди Вэнс. Политик раскритиковал власти Евросоюза и призвал президента Украины Владимира Зеленского начать мирные переговоры. Позиция американских властей несколько шокировала глав европейских делегаций. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген расплакался во время церемонии закрытия.