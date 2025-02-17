В Раде заявили, что переговоры России и США без Киева станут лишь «приквелом» к миру

Нардеп Василенко: переговоры РФ и США без Киева будут лишь приквелом к миру

Украина должна присутствовать за столом переговоров, поскольку диалог между Россией и Соединенными Штатами без участия Киева можно рассматривать лишь как «приквел» к мирному процессу. Об этом в беседе с телеканалом Sky News заявила депутат Верховной рады Леся Василенко.

Она подчеркнула, что если Украина не будет включена в запланированные переговоры, то обсуждения можно будет «рассматривать лишь как приквел к мирному процессу», который надеется осуществить Дональд Трамп.

Депутат также поприветствовала идею премьер-министра Британии Кира Стармера ввести миротворческие войска на Украину, но отметила, что это «запоздалая» инициатива.

«Было бы полезно, если бы британские, французские и немецкие войска появились на месте событий гораздо раньше. Великобритания доказала, что является самым надежным другом Украины», — сказала Василенко.

12 февраля Трамп и президент России Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил американского политика в Москву.

16 февраля стало известно, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием российской делегации должны пройти в Эр-Рияде 18 февраля. 17 февраля Трамп заявил, что «очень скоро» может встретиться с Путиным в Саудовской Аравии.

Ранее бывший генсек НАТО пристыдил Трампа за общение с Путиным.