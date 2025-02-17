Депутат Рады предложил Украине заключить соглашение с Китаем

Народный депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил в своем Telegram-канале, что Украине стоит предложить Китаю заключить соглашение по месторождениям с гарантиями безопасности и затем сравнить китайские условия с теми, что предлагают США.

«Для того, чтобы сделать вывод, хорошо ли соглашение о полезных ископаемых, нужно было бы рассмотреть еще какие-то предложения. От Китая, например, а потом сравнить китайские условия с американскими», — написал Бужанский.

По его мнению, никто не сомневается в способности Китая дать гарантии и добиться их выполнения. Он отметил, что вариант США пока что не предусматривает никаких гарантий в принципе.

4 февраля президент США Дональд Трамп сообщил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным металлам. По его словам, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению.

Позднее глава Белого дома подчеркнул, что США вложили в Украину свыше $300 млрд и намерены получить эквивалент в виде редкоземельных металлов на сумму около $500 млрд.

Ранее появилась карта интересующих Трампа ресурсов Украины.