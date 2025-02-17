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В РАН рассказали об интересах Швеции в Арктике

РАН: Швеция заинтересована в строительстве северных портов в Арктике
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Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) Швеции активизировались в Арктике, правительство страны проявляет интерес к работам на шельфе и строительству северных портов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование РАН.

«Страна заинтересована в проведении работ на шельфе, строительстве северных портов, судостроении, развитии инфраструктуры, морского транспорта», — говорится в сообщении.

По данным агентства, силы Швеции начали уделять больше внимания арктическому региону из-за нарастающей нестабильности, а также из-за экономической ценности Арктики.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что Россия побеждает Соединенные Штаты в «битве за Арктику», это напрямую влияет на американскую безопасность.

В материале обратили внимание на климатический аспект, касающийся региона. Отмечается, что Арктика «теплеет быстрее, чем где-либо». По мере таяния морского льда Северного Ледовитого океана открываются «невиданные ранее» возможности по судоходству.

31 января госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что США должны взять Гренландию под контроль, поскольку Китай может использовать ее в своих интересах для расширения присутствия в Арктике.

Ранее беспилотник НАТО провалил испытания в Арктике.

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