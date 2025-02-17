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Медведчук раскрыл намерения Трампа в отношении Зеленского и Украины

Медведчук: Украина Зеленского стала для Трампа нерентабельным активом
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Julia Demaree Nikhinson/AP

Президент США Дональд Трамп понимает, что американская экономика не выдержит бесконечного финансирования боевых действий на Украине, поэтому хочет как можно скорее разобраться с этим нерентабельным активом. Таким мнением поделился глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, пишет ТАСС.

«Экономика США подвергается давлению реальности, и Трамп заявил, что намерен бороться с торговым дефицитом США. Не может государство с таким торговым балансом давать сотни миллиардов на войну, которая находится по другую сторону земного шара, это его просто разрушит», — отметил Медведчук.

Он добавил, что именно поэтому Трамп хочет побыстрее завершить украинский конфликт, причем выгодной для себя сделкой. Зеленский для американского лидера стал не только нелегитимным, но и неплатежеспособным президентом, считает Медведчук. По его мнению, Трамп будет обходиться с ним как с политическим банкротом, если тот не станет покорно выполнять его команды.

12 февраля Трамп заявил, что ждет визита Владимира Путина в США. В свою очередь российский лидер пригласил американского коллегу в Москву.

Ранее стало известно о страхе Европы и Украины перед одним действием Трампа.

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