Стало известно о страхе Европы и Украины перед одним действием Трампа

AP: Киев и ЕС опасаются, что США задвинут их на второй план при переговорах с РФ

Подход президента Дональда Трампа к завершению конфликта на Украине вызвал в европейских столицах и Киеве опасения, что Вашингтон в значительной степени отодвинет их на второй план на фоне потенциальных прямых переговоров России и США. Об этом пишет Associated Press.

Агентство отмечает, что пока неизвестно, будут ли представлены европейские и украинские чиновники на переговорах, которые, как ожидается, пройдут в Эр-Рияде в ближайшие дни. Неназванный американский чиновник сообщил, что Вашингтон «рассматривает переговоры как раннюю стадию, и то, кто в конечном итоге окажется за столом, может измениться».

По мнению Хизер Конли, помощницы госсекретаря США в администрации президента Джорджа Буша-младшего, при нынешнем подходе Трампа к Москве США «стремятся создать новый международный подход, основанный на современном концерте великих держав».

«Как и в 19-м и начале 20-го веков, только великие державы могут решать судьбу наций и брать — либо покупкой, либо силой — то, что укрепляет экономические и оборонные интересы великих держав. Каждая из этих держав предъявляет претензии или принуждает страны в своих соответствующих региональных сферах влияния», — указала Конли.

Американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что высокопоставленные представители США и России планируют провести встречу в Саудовской Аравии. Ожидается, что мероприятие состоится на следующей неделе с 17 по 23 февраля.

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