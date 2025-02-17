Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о страхе Европы и Украины перед одним действием Трампа

AP: Киев и ЕС опасаются, что США задвинут их на второй план при переговорах с РФ
close
Kevin Lamarque/Reuters

Подход президента Дональда Трампа к завершению конфликта на Украине вызвал в европейских столицах и Киеве опасения, что Вашингтон в значительной степени отодвинет их на второй план на фоне потенциальных прямых переговоров России и США. Об этом пишет Associated Press.

Агентство отмечает, что пока неизвестно, будут ли представлены европейские и украинские чиновники на переговорах, которые, как ожидается, пройдут в Эр-Рияде в ближайшие дни. Неназванный американский чиновник сообщил, что Вашингтон «рассматривает переговоры как раннюю стадию, и то, кто в конечном итоге окажется за столом, может измениться».

По мнению Хизер Конли, помощницы госсекретаря США в администрации президента Джорджа Буша-младшего, при нынешнем подходе Трампа к Москве США «стремятся создать новый международный подход, основанный на современном концерте великих держав».

«Как и в 19-м и начале 20-го веков, только великие державы могут решать судьбу наций и брать — либо покупкой, либо силой — то, что укрепляет экономические и оборонные интересы великих держав. Каждая из этих держав предъявляет претензии или принуждает страны в своих соответствующих региональных сферах влияния», — указала Конли.

Американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что высокопоставленные представители США и России планируют провести встречу в Саудовской Аравии. Ожидается, что мероприятие состоится на следующей неделе с 17 по 23 февраля.

Ранее Зеленский захотел гарантии безопасности как у Израиля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами