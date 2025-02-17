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В США уволили сотни сотрудников центра профилактики заболеваний

NBC: в США сократили сотни сотрудников центра профилактики заболеваний
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Emily Elconin/Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа распорядилась уволить сотни сотрудников Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) минздрава. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

«Администрация Трампа в субботу уволила сотни сотрудников Центров по контролю и профилактике заболеваний, включая сотрудников, отвечающих за ключевые должности в сфере общественного здравоохранения», — говорится в сообщении.

Среди уволенных было около двух десятков работников, которые составляли Службу руководства лабораторий (LLS) – группа, которая отвечает за подготовку к борьбе с эпидемиями.

По словам сотрудников, в качестве причины увольнения указывалась низкая производительность труда.

В январе газета The New York Times писала, что Трамп может уволить более 50 тысяч госслужащих. Соответствующий указ может привести к «масштабной реорганизации федеральной рабочей силы».

Позже стало известно, что более 60 тысяч чиновников в США согласились уволиться за компенсацию. По данным NBC News, работникам федеральных ведомств предлагается добровольно подать в отставку и получить компенсацию в размере восьми окладов и сохранение нынешних льгот в течение еще восьми месяцев.

Ранее юристы назвали работу Маска в администрации Трампа кошмаром.

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