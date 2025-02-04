«Это катастрофа». В США пришли в ужас от деятельности Маска в правительстве

Илон Маск во время выступления на арене Capital One в день инаугурации Дональда Трампа в Вашингтоне, 20 января 2025 года

Работу Илона Маска на посту главы Департамента эффективности государственного управления назвали «настоящим кошмаром». По данным газеты Politico, юристы сильно обеспокоены тем, что Маск получил доступ к платежной системе минфина США. В самом ведомстве, впрочем, эту информацию опровергли, а миллиардер назвал реакцию американских сенаторов на свои решения «истеричной». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Юристы раскритиковали работу американского миллиардера Илона Маска в администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета Politico.

По данным издания, особенную обеспокоенность вызвало то, что Департамент эффективности государственного управления (DOGE), возглавляемый Маском, получил доступ к федеральной платежной системе США для мониторинга и потенциального ограничения государственных расходов. Ранее об этом сообщала газета The New York Times.

«Масштабы здесь беспрецедентны с точки зрения риска для конфиденциальной личной и финансовой информации. Это настоящий кошмар», — заявил Алан Батлер из компании Electronic Privacy Information Center.

Бывший директор по вопросам конфиденциальности министерства внутренней безопасности США Мэри Эллен Каллахан также назвала доступ DOGE к платежной системе «утечкой данных экспоненциальных масштабов».

Кроме этого, как уточняет Politico, действия Илона Маска уже привели к иску со стороны Американской федерации труда и Конгресса производственных профсоюзов. Они обвинили минфин США в нарушении федерального законодательства, так как считают, что ведомство незаконно предоставило DOGE доступ к личной и финансовой информации миллионов американцев.

При этом, по словам Батлера, речь идет не только о нарушении конфиденциальности. Существует также риск того, что кто-то «может случайно отключить жизненно важные платежные системы федерального правительства».

«Представьте, что вы предоставили доступ к жизненно важной системе какому-то случайному программисту, и он начал лазить там и что-то делать, из-за чего система сломалась. И потом в какой-то момент правительство США просто не сможет произвести платежи. Это катастрофа», — считает эксперт.

В то же время Батлер отметил, что существуют случаи, когда сторонние люди могут получать доступ к таким системам. Однако перед этим они должны быть обучены и проверены.

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С критикой на DOGE ранее также обрушились сенаторы от Демократической партии США. Лидер демократов в сенате Чак Шумер назвал департамент «теневым правительством», которое пытается захватить федеральное правительство.

«DOGE не является государственным учреждением. DOGE не имеет полномочий принимать решения о расходах. DOGE не имеет полномочий закрывать федеральные программы или игнорировать федеральный закон. Подход DOGE нельзя оставить без внимания. Конгресс должен принять меры, чтобы восстановить верховенство закона», — написал сенатор в соцсети X.

Кроме этого, Шумер объявил о подготовке законопроекта «для предотвращения незаконного вмешательства в платежные системы министерства финансов».

Эксперты по правовым вопросам и безопасности также были обеспокоены намерением Маска закрыть Агентство по международному развитию (USAID), добавила Politico. Внештатный профессор права в Американском университете Алекс Джоэл заявил, что это «самый явно неконституционный акт» миллиардера. По мнению Джоэла, Маск не может «просто уничтожить все агентство».

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Минфин опровергает

Однако, несмотря на сообщения СМИ о том, что DOGE получила доступ к платежной системе минфина США, в самом ведомстве заявили, что это не так, пишет газета со ссылкой на законодателей. По их словам, министр финансов Скот Бессент на закрытой двухчасовой встрече с конгрессменами-республиканцами из комитета палаты представителей конгресса США по финансовым услугам заявил, что минфин все еще сам контролирует платежную систему.

Как рассказал изданию законодатель Энди Барр, команда Илона Маска сосредоточена на «наблюдении за процессом, чтобы убедиться в отчетности, прозрачности и отслеживаемости, а также в том, что платежи не теряются, вызывая утечку средств налогоплательщиков». Председатель комитета Френч Хилл также пояснил, что DOGE будет заниматься составлением рекомендаций по повышению эффективности работы минфина, в том числе в вопросе использования информационных технологий для борьбы с мошенничеством и точности и своевременности платежей.

Реакция Маска

Сам Илон Маск в свою очередь ответил Чаку Шумеру, назвав реакцию сенатора на его работу истеричной.

«Реакции, такие, как эта, позволяют вам понять, что DOGE делает работу, которая действительно имеет значение», — написал миллиардер в соцсети X.

Маск также заявил, что работа департамента, который он возглавляет, — это единственный шанс американских граждан победить бюрократов и вернуть власть в руки народа.