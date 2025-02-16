Депутат бундесвера раскритиковала ФРГ за «вассальную верность» США

Депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт» Севим Дагделен раскритиковала позицию немецкого правительства, заявив, что его «вассальная лояльность» администрации Джо Байдена открыла возможность для вмешательства США во внутренние дела Европы. Ее слова передает РИА Новости.

Поводом стало выступление вице-президента США Джей-Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, где он назвал главной угрозой для ЕС внутренние проблемы, а не Россию или Китай.

«Правительство ФРГ своим безволием буквально пригласило Вэнса критиковать европейцев. Он открыто игнорирует демократический суверенитет, но Берлин молчит», — заявила Дагделен в интервью Berliner Zeitung. Вице-президент США, в частности, осудил отмену выборов в Румынии и предупредил о рисках повторения подобного в Германии.

Политик также поддержала идею невступления Украины в НАТО, назвав расширение альянса причиной конфликта. По ее мнению, продолжение поставок оружия Киеву и милитаристская риторика европейских лидеров могут привести к провальным соглашениям по типу «Минска-3».

«Немецкие политики потеряли рассудок в воинственной эйфории, планируя наращивать вооружения даже после смены курса США», — добавила она.

С 14 по 16 февраля в Германии проходила 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. Американскую делегацию возглавлял Вэнс. В первый же день конференции он заявил, что возникший в ЕС кризис стал следствием его же действий. По его словам, в отношении Европы его больше всего беспокоит ее отступление «от некоторых из ее самых фундаментальных ценностей, ценностей, разделяемых с Соединенными Штатами Америки». Политик раскритиковал власти ЕС и призвал Владимира Зеленского начать мирные переговоры. Позиция американских властей несколько шокировала глав европейских делегаций.

Ранее госсекретарь США не понял, почему в Европе обиделись на речь Вэнса.