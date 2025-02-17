Турция вновь предложила РФ и Украине провести переговоры по урегулированию конфликта

Фидан: Турция вновь предложила Москве и Киеву свою территорию для переговоров

Турция вновь предложила Москве и Киеву провести переговоры на ее территории. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в интервью телеканалу TRT World на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы предлагаем обеим сторонам провести переговоры на нашей территории, но есть некоторые специфические моменты», — сказал он.

По словам министра, Россия, Украина и Соединенные Штаты находятся на этапе предварительных переговоров.

«У меня создалось впечатление, что США сейчас разрабатывают мирный план», — заявил Фидан.

Дипломат также отметил, что Турция может предложить участникам переговоров больше, чем ряд других игроков, поскольку его страна имеет тесные связи и с РФ, и с Украиной.

В январе Фидан заявил, что Анкара продолжает «решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины». Вместе с тем он пообещал поддержать все мирные инициативы, которые поспособствуют окончанию конфликта Москвы и Киева.

Ранее на Западе призвали Украину смириться с тем, что переговоры пройдут без нее.