США не исключают возможность поддержки размещения войск НАТО на Украине

Вашингтон не исключает того, что предоставит поддержку возможному развертыванию войск союзников по Североатлантическому альянсу на территории Украины. Об этом, ссылаясь на европейских чиновников, сообщает британская газета Financial Times (FT).

Издание отмечает, что сейчас наблюдается неопределенность в отношении того, какую роль Соединенные Штаты будут играть в гарантиях безопасности сил НАТО на Украине. Администрация президента Дональда Трампа исключила размещение войск США на Украине, но, по словам европейских чиновников, но Соединенные Штаты не исключили возможность предоставления внешней поддержки любому развертыванию союзников по НАТО.

Источники газеты отметили, что многие правительства Европы обеспокоены ответом на запрос Вашингтона, требующим предоставить конкретные детали об оружии, финансах и миротворческих войсках, которые европейцы готовы были бы направить на Украину после завершения конфликта.

16 февраля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский исключил развертывание ВС республики на Украине после окончания конфликта.

Ранее в Крыму рассказали, как войска НАТО стремятся попасть на Украину.