Украина в конфликте с Российской Федерацией сражается за западный империализм. Об этом в социальной сети X заявил бывший депутат Европейского парламента (ЕП) Мик Уоллес.

«Украина борется не за демократию, она сражается за западный империализм», — написал он.

16 февраля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о «решающем моменте» для республики и призвал Европу продемонстрировать свою силу.

12 февраля президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился около 1,5 часа. Главы двух государств согласились, что боевые действия на Украине необходимо завершить. При этом президент РФ выразил уверенность, что добиться этого можно путем переговоров и устранения первопричин конфликта.

После этой беседы Трамп позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Разговор с ним, по словам лидера США, прошел хорошо. Зеленский отметил, что Украина больше всех хочет мира.

Ранее в Германии провозгласили победу Путина в конфликте на Украине.