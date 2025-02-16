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США и Китаю отвели главную роль в диалоге по Украине

Bloomberg: США и Китай играют главную роль в диалоге по Украине, а Европа нет
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Evan Vucci/AP

Американские официальные лица в ходе контактов с европейскими коллегами на Мюнхенской конференции дали понять, что Вашингтон и Пекин занимают центральное место в дискуссиях о будущем Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимного представителя ЕС.

«По словам источника, США открыто заявили, что лишь две сверхдержавы — Америка и Китай — определяют повестку в украинском вопросе. Европейские союзники будут информированы о ходе переговоров, но их роль остается второстепенной», — отмечает агентство.

16 февраля американский госсекретарь Марк Рубио заявил, что США и Россия еще не начали формальных переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Рубио добавил, что после начала переговоров Москвы и Вашингтона к ним на каком-то этапе подключат представителей Украины и Европы.

15 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что высокопоставленные представители США и России проведут встречу на следующей неделе в Саудовской Аравии. Источник отметил, что планируется поездка должностных лиц, которые подготовят почву для переговоров президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

Ранее в МИД Эстонии призвали «загнать в угол» Путина.

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