Госсекретарь рассказал, когда Украина и Европа присоединятся к переговорам США и России

Рубио: когда переговоры США и РФ по Украине начнутся, к ним подключат Киев и ЕС

США и Россия еще не начали формальных переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом в интервью CBS заявил американский госсекретарь Марк Рубио.

Он подчеркнул, что на данный момент есть только разговор между президентом России Владимиром Путиным и главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом, в котором стороны выразили заинтересованность в прекращении конфликта.

Рубио добавил, что после начала переговоров Москвы и Вашингтона к ним на каком-то этапе подключат представителей Украины и Европы.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает о возможных переговорах по урегулированию украинского конфликта в Саудовской Аравии.

15 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что высокопоставленные представители США и России проведут встречу на следующей неделе в Саудовской Аравии. Источник отметил, что планируется поездка должностных лиц, которые подготовят почву для переговоров президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

Ранее делегация США направилась в Саудовскую Аравию для переговоров с РФ по Украине.