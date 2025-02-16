На Западе допустили вступление Украины в НАТО при одном условии

Украина может быть автоматически принята в Североатлантический альянс, если Россия нарушит режим прекращения огня после подписания мирного соглашения. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

По ее данным, ряд американских сенаторов разработали план, который привязывает вопрос о членстве Украины в НАТО к ситуации на линии соприкосновения между РФ и Украиной. Инициатива политиков из США подразумевает, что если после урегулирования конфликта и наступления режима прекращения огня российские войска сорвут перемирие, то Киев автоматически вступит в НАТО.

Отмечается, что эту идею уже поддержали главы некоторых стран Европы, в частности президент Финляндии Александер Стубб. Предложение американцев обсудят на встрече лидеров европейских государств, которая состоится 17 февраля в Париже, указывается в статье.

14 февраля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украине никогда не обещали членство в Североатлантическом альянсе по итогам конфликта. По его словам, Запад должен обеспечить Киеву «лучшую позицию перед началом переговоров». При этом он отметил, что частью мирного соглашения не будет вступление Украины в НАТО.

До этого президент США Дональд Трамп согласился с утверждением президента России Владимира Путина, который назвал желание Запада включить Украину в состав НАТО первопричиной конфликта.

Ранее Зеленский высказался о перспективах вступления Украины в НАТО.