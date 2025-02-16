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Премьер Греции возразил спецпосланнику Трампа по поводу роли ЕС в переговорах по Украине

Премьер Греции Мицотакис: ЕС не может отсутствовать на переговорах по Украине
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Nicolas Maeterlinck/Global Look Press

Греческий премьер Кириакос Мицотакис в интервью газете «Катимерини» заявил, что Европа должна быть за столом переговоров по урегулированию на Украине.

По мнению политика, пришло время для «геополитического взросления» европейских стран и для того, чтобы они заняли особое место на новой карте мировых отношений.

«Говоря об общих вызовах, я подчеркну, что Европа не может отсутствовать за столом переговоров по Украине», — сказал Мицотакис.

Накануне на Мюнхенской конференции по безопасности спецпредставитель американского президента Кит Келлог заявил, что за столом мирных переговоров по Украине страны Европы могут «физически не присутствовать», однако интересы региона будут учтены.

По поводу планов президента США Дональда Трампа повысить экспортные тарифы на товары из ЕС премьер-министр сказал, что этот шаг не отвечает ни интересам Вашингтона, ни Евросоюза.

«Последствия будут, но в меньшей степени для Греции из-за меньших объемов торговли и доли ее экспорта», — сказал политик и добавил, что членам объединения в этом случае нужно будет дать США «коллективный и сплоченный» ответ.

Ранее шеф Пентагона ответил на вопрос о передаче ядерного оружия Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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