Помощник Трампа оценил возможность урегулировать украинский конфликт на поле боя

Помощник Трампа Уолтц: конфликт на Украине не может быть завершен на поле боя

Конфликт на Украине невозможно завершить на поле боя, необходимо дипломатическое урегулирование. Об этом заявил в интервью телеканалу Fox News помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

Он напомнил, что американский лидер Дональд Трамп намерен положить конец вооруженному противостоянию. Уолтц назвал ключевые условия, которые будут определять ход переговоров по окончанию украинского конфликта.

«Во-первых, это должно быть постоянное, а не временное завершение войны. Во-вторых, она не может быть окончена на поле боевых действий», — сказал он.

Третьим условием будет обсуждение «изменения структуры помощи», которую Соединенные Штаты оказывают Украине. Также важно, чтобы Киев получил долгосрочные гарантии безопасности, и «во главе этих усилий должна стоять Европа», добавил Уолтц.

16 февраля Reuters писал, что Вашингтон отправил в европейские столицы документ, в котором поинтересовался у стран Европы, кто из них готов развернуть свои войска на Украине в рамках мирного урегулирования конфликта. По данным агентства, в документе, состоящем из шести пунктов и вопросов, спрашивается, какие страны готовы принять участие в обеспечении гарантий безопасности для Украины и согласны направить туда войска в рамках мирного урегулирования, а также какова будет численность сил.

Ранее Украина перечислила США красные линии в переговорах с Россией.