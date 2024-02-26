«Несколько месяцев что-то работало». Зеленский рассказал о договоренностях с Путиным в 2019 году Зеленский заявил, что в 2019 году Путин призывал к прекращению огня в Донбассе

Президент Украины рассказал, что в 2019 году Путин поднимал вопрос о прекращении огня в Донбассе. Он также поделился своим мнением о неэффективности минских соглашений по выводу войск, утверждая, что даже при продолжении их вывода конфликт еще десятилетиями будет оставаться замороженным.

Президент России Владимир Путин в 2019 году призывал прекратить огонь в Донбассе. Об этом в ходе форума «Украина. 2024 год» заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Он отметил, что на встрече в рамках нормандского формата в 2019 году Путин лично попросил прекратить боевые действия на юго-востоке Украины. По словам Зеленского, в ходе длительного разговора с российским лидером он высказал свою позицию относительно неэффективности минских соглашений по выводу войск.

«Я сказал ему, что мы еще 20 лет будем [войска] отводить. Это все еще мы 20 лет будем находиться в состоянии замороженного конфликта, который говорит о том, что война не закончилась. Вот о чем мы общались», — сказал он.

«Несколько месяцев что-то работало, вроде как были попытки, но потом были потери. <...> Это все было как в другой жизни, по-другому абсолютно», — добавил Зеленский. Он подчеркнул, что вопрос о прекращении огня поднимался постоянно.

«У Путина нет мобилки»

Отвечая на вопрос о том, ответил бы он на звонок Путина в середине ночи, Зеленский пошутил: «У него ведь нет мобилки. Как он мне позвонит? А я с телеграфом 1917 года я не работаю».

По мнению украинского президента, переговоры с Путиным сейчас не имеют смысла, так как, по его мнению, российский лидер предпочитает «игнорировать мнения других и не признавать свои ошибки».

Президент Украины также рассказал, что Путин стремится к тому, чтобы управлять Россией до 2030 года и это «не очень» устраивает Украину. «Мы бы хотели закончить с ним раньше», — добавил Зеленский.

Новое контрнаступление

В ходе пресс-конференции президент Украины также рассказал о подготовке нового контрнаступления.

«Есть план, четкий план, детали вам не могу сказать, не имею на это права. Этот план связан со сменой руководства, да, там есть определенные изменения», — ответил Зеленский на вопрос о планах ВСУ на 2024 год.

Также он рассказал, что из-за утечки информации о прошлом контрнаступлении, по грядущему будет подготовлено несколько планов.

«У нас был кулак для контрнаступления. До сегодняшнего дня из того пакета четыре бригады голые. Четыре бригады без техники, о которой договорились, подписали, пожимали руки. Не доехала. <...> Наши контрнаступательные действия осенью прошлого года были на столе в Кремле до того, как начались. Точка», — сказал он.

Об утечке планов ВСУ по контрнаступлению стало известно весной прошлого года. Тогда в сеть попали секретные документы, раскрывающие сроки подготовки, комплектования техникой и боеприпасами к весеннему контрнаступлению девяти бригад ВСУ, которые тренируют и экипируют США с союзниками. Согласно материалам, шесть из них должны были быть готовы к 31 марта, еще три — к 30 апреля.

О текущих потерях ВСУ

Зеленский также коснулся темы потерь в ВСУ за два года. Согласно приведенным им данным, с начала вооруженного конфликта погибли 31 тыс. украинских военных. Сомнения относительно этих цифр высказала американская газета The New York Times. Еще летом 2023 года издание сообщало, что украинская сторона потеряла около 70 тыс. человек.

«Данные, представленные Зеленским, не могут быть независимо подтверждены. Они сильно отличаются от оценок американских официальных лиц, которые летом прошлого года заявляли о намного больших потерях, утверждая, что погибли почти 70 000 украинцев, а ранены были от 100 000 до 120 000 человек », — пишет NYT.

Заявление Зеленского о потерях ВСУ прокомментировали и в российском МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова указала на то, что граждане Украины для Зеленского «единицы, на которых можно еще получить западных денег».

«Думаю, именно этим и объясняется то, что он занизил в разы потери, оставив в рядах ВСУ столько «мертвых душ» — чтобы их финансировали как живых», — заявила она.

В воскресенье, 25 февраля, в Киеве состоялся форум «Украина. Год 2024». Формат мероприятия включал панельные дискуссии и пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны Рустема Умерова.