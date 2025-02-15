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Делегация США направилась в Саудовскую Аравию для переговоров с РФ по Украине

Politico: политики США направились в Эр-Рияд для переговоров по Украине
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Denis Balibouse/Pool/AP

Высокопоставленные американские чиновники отправились в Саудовскую Аравию для встречи с российской и украинской делегациями. Об этом пишет The Politiсo со ссылкой на источники в США.

«Высокопоставленные должностные лица администрации [президента США Дональда] Трампа направляются в Саудовскую Аравию, чтобы начать мирные переговоры с российскими и украинскими переговорщиками», — говорится в материале.

По данным газеты, США при этом будут представлять госсекретарь Марко Рубио, помощник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. А спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог на этих переговорах будет отсутствовать. Источники утверждают, что приглашение представителей крупных стран ЕС тоже не планируется.

15 февраля Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что высокопоставленные должностные лица США и России встретятся на следующей неделе в Саудовской Аравии, чтобы подготовить почву для переговоров лидеров двух стран по поводу мирного урегулирования на Украине. Целью участников будет определить дату встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина до марта. Один из источников отметил, что большинство стран ЕС еще не знают о шагах РФ и США по подготовке встречи. Официальные лица с Украины там тоже ожидаются, но они также «не полностью в курсе» происходящего между Москвой и Вашингтоном.

Ранее спецпосланник Трампа ответил на критику Запада по поводу его звонка Путину.

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