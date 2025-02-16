США спросили Европу о готовности развернуть войска на Украине

Reuters: США хотят знать, на что ЕС готов пойти для безопасности Украины

Соединенные Штаты поинтересовались у стран Европы, кто из них готов развернуть свои войска на Украине в рамках мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ, отправленный в европейские столицы.

В документе, состоящем из шести пунктов и вопросов, спрашивается, какие страны готовы принять участие в обеспечении гарантий безопасности для Украины и согласны направить туда войска в рамках мирного урегулирования, а также какова будет численность сил.

Также США интересуются мнением ЕС относительно того, какие страны, включая неевропейские, могли бы участвовать в будущем соглашении по урегулированию.

Кроме того, США задали вопрос европейским союзникам, на что они готовы пойти для усиления санкций против России, включая более строгое применение уже действующих рестрикций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что РФ не предается романтизму в отношениях с другими государствами, она научилась отстаивать свои интересы, не попадаясь в сети лживых обещаний.

Ранее в Кремле рассказали, будут ли санкции влиять на переговоры по Украине.