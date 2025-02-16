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Песков рассказал, чему научил Россию опыт прежних переговоров с Западом

Песков: РФ научилась отстаивать свои интересы, не попадаясь на лживые обещания
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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Россия не предается романтизму в отношениях с другими государствами, она научилась отстаивать свои интересы, не попадаясь в сети лживых обещаний. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Речь об этом зашла в контексте возможных переговоров по Украине.

Песков отметил, что сейчас у России «время прагматизма, время опираться на опыт прошлых лет».

«Мы же тоже учимся. Мы приобрели солидный опыт в том, как отстаивать наши интересы таким образом, чтобы не угодить в сети каких-то лживых обещаний», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что российская сторона не обижается на обман со стороны западных стран во время минских переговоров и считает его уроком, который будет учитывать впредь.

Комплекс мер по выполнению Минских соглашений — документ, согласованный на встрече в верхах в Минске 11—12 февраля 2015 года руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки» и подписанный контактной группой, состоящей из представителей Украины, России и ОБСЕ. Документ должен был способствовать деэскалации ситуации на востоке Украины, фактически пункты соглашения не соблюдались.

Ранее Песков назвал феерическим дипломатический талант Путина.

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