Reuters: США спросили, на что Европа готова пойти для усиления санкций против РФ

США задали вопрос европейским союзникам, на что они готовы пойти для усиления санкций против России, включая более строгое применение уже действующих рестрикций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ, разосланный в европейские столицы.

В документе шесть пунктов и вопросов, он касается возможных гарантий безопасности для Украины.

«Также задан вопрос, что правительства были бы готовы сделать, чтобы усилить санкции против России, включая более строгое применение существующих», — пишет агентство.

Президент Финляндии Александр Стубб ранее на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о необходимости проведения предварительных переговоров для перевооружения Украины и «оказания давления» на Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не предается романтизму в отношениях с другими государствами, она научилась отстаивать свои интересы, не попадаясь в сети лживых обещаний.

Ранее в Кремле рассказали, будут ли санкции влиять на переговоры по Украине.