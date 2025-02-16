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В Кремле рассказали, будут ли санкции влиять на переговоры по Украине

Песков: санкции быстро вводятся и отменяются
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Maxim Shemetov/Reuters

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что санкции быстро вводятся и отменяются. Журналист опубликовал видео в своем Telegram-канале.

По словам Пескова, санкции могут не оказать существенного влияния на ход переговоров по Украине.

«Это как быстро вводится, так и быстро отменяется при желании <...> Санкции — это такое, тем более в исполнении американцев, дело, которое может быть быстрым, может быть долгим», — поделился Песков.

До этого Песков заявил, что телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа свидетельствует, что Москва и Вашингтон теперь будут решать проблемы посредством диалога.

12 февраля Путин провел с Трампом длительный и обстоятельный телефонный разговор. Беседа двух лидеров продлилась почти полтора часа. Президенты согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить.

Ранее в США высказались об объемах будущих инвестиций в Украину.

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