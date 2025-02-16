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Финляндия выступила за перевооружение Украины и оказание давления на Россию

Финский президент Стубб заявил о нужности переговоров для перевооружения Украины
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IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Президент Финляндии Александр Стубб на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о необходимости проведения предварительных переговоров для перевооружения Украины и «оказания давления» на Москву. Его слова передает РИА Новости.

«Первая фаза — это предварительные переговоры. И это момент, когда нам нужно перевооружить Украину и оказать максимальное давление на Россию. Это означает санкции, означает замороженные активы, чтобы Украина начала эти переговоры с позиции силы», — сказал он.

Второй фазой он назвал прекращение огня, при этом добавил, что прекращение огня «часто путают с мирным процессом».

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не предается романтизму в отношениях с другими государствами, она научилась отстаивать свои интересы, не попадаясь в сети лживых обещаний.

Представитель Кремля добавил, что российская сторона не обижается на обман со стороны западных стран во время минских переговоров и считает его уроком, который будет учитывать впредь.

Комплекс мер по выполнению Минских соглашений — документ, согласованный на встрече в верхах в Минске 11—12 февраля 2015 года руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки» и подписанный контактной группой, состоящей из представителей Украины, России и ОБСЕ. Документ должен был способствовать деэскалации ситуации на востоке Украины, фактически пункты соглашения не соблюдались.

Ранее Песков назвал феерическим дипломатический талант Путина.

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