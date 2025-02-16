Госсекретарь США призвал искоренить ХАМАС ради мира в секторе Газа

Пока палестинское движение ХАМАС остается силой, способной управлять сектором Газа и угрожать Израилю, мир в анклаве невозможен. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, пишет ТАСС.

По его словам, ХАМАС «необходимо искоренить» как военную и административную силу.

«Пока он остается силой, которая может управлять, или силой, которая может администрировать, или силой, которая может угрожать применением насилия, мир остается невозможным», — сказал Рубио на пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме.

16 февраля Нетаньяху заявил, что поддержка Соединенных Штатов поможет еврейскому государству достигнуть целей в секторе Газа, под которыми подразумевается освобождение заложников и разгром ХАМАС.

До этого советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что ХАМАС продолжает удерживать в заложниках 73 человека в секторе Газа. Он отметил, что в рамках первого этапа соглашения с палестинским движением были освобождены 19 заложников. Также ожидается возвращение в Израиль еще 14 планных.

Ранее Трамп объявил о намерении взять под контроль сектор Газа.