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Нетаньяху: поддержка США поможет Израилю достичь целей в Газе

Нетаньяху: поддержка США поможет достичь целей в Газе, включая разгром ХАМАС
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Eduardo Munoz/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио заявил, что поддержка Соединенных Штатов поможет еврейскому государству достигнуть целей в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

Нетаньяху отметил, что под этими целями подразумевает освобождение заложников и разгром палестинского движения ХАМАС.

Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил накануне, что в секторе Газа продолжают удерживать в заложниках 73 человека. Гендельман добавил, что в рамках первого этапа соглашения с радикальным палестинским движением ХАМАС до сих пор были освобождены 19 заложников. Также ожидается возвращение в Израиль еще 14 заложников. Он подчеркнул, что израильская сторона имеет моральное и этическое обязательство сделать все, что в ее силах, чтобы вернуть домой всех заложников. 19 января в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня.

Ранее сообщалось, что в ЕС начали разрабатывать собственный план по сектору Газа в противовес Трампу.

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