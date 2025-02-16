Израиль и США считают, что у Ирана не должно быть ядерного оружия

Нетаньяху: Израиль и США согласны, что у Ирана не может быть ядерного оружия

Израиль и Соединенные Штаты согласились с тем, что Иран не должен иметь ядерного оружия. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе пресс-конференции с государственным секретарем США Марко Рубио в Иерусалиме, передает ТАСС.

«Израиль и США стоят плечом к плечу, сталкиваясь с угрозой Ирана. Мы согласны, что у Ирана не должно быть ядерного оружия», — сказал он.

Нетаньяху отметил, что Израиль не позволит использовать Сирию для атак по израильской территории.

В конце января стало известно, что власти Израиля и Ливана продлили до 18 февраля соглашение о сроках вывода израильских войск с ливанской территории, за исполнением которого следят США.

Перемирие между Ливаном и Израилем было заключено 27 ноября 2024 года при посредничестве США и Франции. По условиям соглашения, Израиль отведет свои войска в течение 60 дней, пока армия Ливана берет под контроль территорию вблизи границы с Израилем, чтобы гарантировать, что шиитское движение «Хезболла» не восстановит там свою инфраструктуру.

Ранее Нетаньяху подарил Трампу подарок в память об операции против «Хезболлы».