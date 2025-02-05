Нетаньяху подарил Трампу подарок в память об операции против «Хезболлы»

Нетаньяху привез Трампу пейджер в память об операции против «Хезболлы»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил американскому лидеру Дональду Трампу пейджер как напоминание об операции против движения «Хезболлах». Об этом сообщила канцелярия израильского премьера, передает ТАСС.

«На этом этапе премьер-министр Нетаньяху подарил президенту США Трампу пейджер, на что Трамп ответил, что это была грандиозная операция», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, передача презента состоялась во время визита Нетаньяху в администрацию американского лидера. Трамп лично встретил израильского премьера у Белого дома. Встреча проходила пять часов.

До этого газета Financial Times писала, что бывшие и действующие сотрудники западных спецслужб не одобряют операцию Израиля с подрывом пейджеров ливанского движения «Хезболла». По информации издания, один из опрошенных заявил, что израильская операция создала опасный прецедент, который в будущем могут использовать террористы.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее в России предрекли «очень серьезные потрясения для мировой политики» при Трампе.