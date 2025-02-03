Путин наградил главу совета российских соотечественников в Германии

Президент РФ Владимир Путин наградил председателя правления Общегерманского координационного совета российских соотечественников Ларису Юрченко орденом Дружбы. Об этом сообщили на официальном интернет-портале правовой информации

Ее наградили за вклад в укрепление дружбы между народами России и Германии.

«За вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами России и Германии наградить орденом Дружбы Юрченко Ларису Григорьевну — председателя правления Общегерманского координационного совета российских соотечественников», — говорится в указе.

Российский лидер также наградил медалью Пушкина председателя Координационного совета организации российских соотечественников в Перу Алису Гилязеву. Поводом для награды стала популяризация российской литературы за рубежом.

Недавно Путин наградил главу Тюменской области Александра Моора орденом Александра Невского за вклад в развитие экономики региона.

24 января Путин вручил коллективу Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова орден «За доблестный труд».

Ранее Путин наградил орденом бывшего посла России в США.