Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин наградил главу совета российских соотечественников в Германии

Путин наградил главу координационного совета российских соотечественников в ФРГ
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин наградил председателя правления Общегерманского координационного совета российских соотечественников Ларису Юрченко орденом Дружбы. Об этом сообщили на официальном интернет-портале правовой информации

Ее наградили за вклад в укрепление дружбы между народами России и Германии.

«За вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами России и Германии наградить орденом Дружбы Юрченко Ларису Григорьевну — председателя правления Общегерманского координационного совета российских соотечественников», — говорится в указе.

Российский лидер также наградил медалью Пушкина председателя Координационного совета организации российских соотечественников в Перу Алису Гилязеву. Поводом для награды стала популяризация российской литературы за рубежом.

Недавно Путин наградил главу Тюменской области Александра Моора орденом Александра Невского за вклад в развитие экономики региона.

24 января Путин вручил коллективу Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова орден «За доблестный труд».

Ранее Путин наградил орденом бывшего посла России в США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами