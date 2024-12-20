Путин наградил орденом бывшего посла России в США

Путин наградил экс-посла РФ в США Антонова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил бывшего посла РФ в США Анатолия Антонова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Соответствующий указ главы государства размещен на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что экс-посол удостоен данной награды «за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу».

Накануне сообщалось, что Антонова назначили советником президента — председателя правления банка ВТБ Андрея Костина.

Посол Антонов 10 октября 2024 года был официально освобожден от обязанностей указом Путина. 6 октября дипломат вернулся в Москву.

21 августа 2017 года Антонова был назначен чрезвычайным и полномочным послом России в США и постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств в Вашингтоне по совместительству. Тогда американская сторона дала агреман несмотря на то, что дипломат находился под санкциями.

Ранее в Кремле заявили, что отношения России и США находятся в исторически самой низкой точке.