Во Франции недовольны решением Макрона созвать чрезвычайный саммит лидеров ЕС

Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян раскритиковал решение Эммануэля Макрона созвать чрезвычайный саммит лидеров ЕС в Париже на фоне заявлений президента США Дональда Трампа и ситуации вокруг Украины. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Вместо того чтобы воспользоваться историческим шансом после диалога Трампа и Путина для установления мира на Украине, Макрон заводит Францию в тупик, созывая в Париже саммит разжигателей войны!», — написал политик.

Он отметил, что Макрон ведет себя так, будто бы «разоренная Франция» может тратить миллиарды на «это безумие».

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон разослал главам и премьер-министрам европейских стран приглашения на встречу, посвященную ситуации на Украине. Он добавил, что европейские страны должны дать свой ответ на планы президента США Дональда Трампа в отношении Украины.

Ранее в Совфеде оценили решение Макрона созвать экстренный саммит ЕС из-за Трампа.