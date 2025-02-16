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США рассказали союзникам в Европе о тактике по Украине

Сикорский: Келлог ознакомил союзников с переговорной тактикой по Украине
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Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог ознакомил европейских союзников с тактикой переговоров по Украине, заявил руководитель министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Об этом сообщает ТАСС.

Сикорский подчеркнул, что Келлог предоставил тактику лично ему и некоторым европейским союзникам. Министр подчеркнул, что не будет ее раскрывать.

Глава МИД добавил, что тактика рождает определенные надежды и нетипична.

До этого сообщалось, что в Госдепе Соединенных Штатов ожидают, что европейские страны возьмут на себя ведущую роль в гарантиях безопасности для Украины.

В Госдепе также не стали отрицать информацию о том, что Штаты спросили у Европы, какой вклад они могут внести в плане гарантий безопасности для Украины, включая потенциальную численность миротворческого контингента, который может отправиться на территорию страны.

На этой неделе Bloomberg передавало, что Великобритания, Франция, Германия и Польша могут оказаться среди тех стран, которые при логистической поддержке США отправят своих миротворцев на Украину.

Ранее в США допустили, что Трамп может поменять свое видение переговоров по Украине.

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